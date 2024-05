Giovanni Di Lorenzo, la verità dell'agente

Mario Giuffredi, agente di Giovanni, il terzino del Napoli accostato anche alla Juventus, ha parlato ai microfoni di TvPlay. Le sue parole sul futuro del suo assistito:"Di Lorenzo parlato con Manna esprimendogli delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma affermando la volontà del presidente De Laurentiis di vendere a fronte di un'offerta. In questo modo ha avuto la conferma riguardo la mancanza di fiducia nei suoi confronti. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società"."Fino a ora non avevamo mai pensato di andar via. Abbiamo firmato un contratto per restare a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. In seguito alle indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per lui. Nessun ripensamento, vogliamo andare avanti con un club italiano che dia fiducia al giocatore".