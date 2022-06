Le parole di Giovanni Di Lorenzo a Rai Sport:



"Hanno giocatori importanti, soprattutto in attacco, sapevamo che non era semplice, dispiace perdere una finale, ma ormai è andata, abbiamo altre 4 partite da giocare al meglio. Ciclo? Dipenderà dal mister se vorrà cambiare qualcosa, 2 anni intensi dove abbiamo raggiunto qualcosa di incredibile, ora vediamo le prossime 4 per chiudere al meglio. L'eliminazione dai Mondiali? Vederla da casa mi ha fatto male, non ci volevo credere, delusione forte, non so cosa va tenuto, deciderà il mister, ma non siamo passati da fenomeni a scarsi, ci sono giovani importanti e dobbiamo ripartire tutti insieme".