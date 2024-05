Di Lorenzo-Napoli, la situazione: Juventus ed Inter interessate

Clamorosamente perché Di Lorenzo è il capitano della squadra e solo un anno fa, dopo lo scudetto vinto, era arrivato da parte del presidente De Laurentiis il rinnovo del contratto fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio agli attuali 3,5 milioni a stagione. Il giocatore, scrive Tuttosport, ha comunicato la sua volontà di lasciare il Napoli in settimana a Castelvolturno al neo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che dovrà maneggiare con cura la vicenda per trovare una soluzione vantaggiosa per tutti.Atletico Madrid e Aston Villa avrebbero chiesto informazioni; mentre in passato era stato il Manchester United a farsi avanti per Di Lorenzo.E' stato infatti Cristiano Giuntoli a portarlo al Napoli dall'Empoli anticipando la concorrenza dell'Inter. Chi meglio di lui conosce le doti tecniche e umane di Di Lorenzo? Probabilmente nessuno, si legge sul quotidiano. Ecco perché. Il duello di mercato potrebbe essere appunto con l'Inter, che è alle prese con il "caso" Dumfries visto che l'olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e non c'è un accordo al momento per il rinnovo. I nerazzurri, in caso di addio di Dumfries, potrebbero affondare per Di Lorenzo.