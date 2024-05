Di Lorenzo-Napoli, le parole dell'agente e la posizione della Juventus

Juventus su Di Lorenzo: la situazione

lo conferma nuovamente l'agente del giocatore, Mario Giuffredi: "Non c'entra niente l'aspetto tattico, tecnico, chi sia l'allenatore. Quelle sono scelte che ognuno matura indipendentemente dal calcio; ci sono tante altre dinamiche in cui il giocatore fa delle riflessioni. Personalmente credo che il ciclo di Giovanni sia finito qui. Io devo lavorare per esaudire le volontà dei giocatori."Nei giorni scorsi si era parlato di come l'arrivo disulla panchina del Napoli potesse cambiare le cose e convincere Di Lorenzo a rimanere. Niente di tutto ciò come spiega l'agente: "SSono decisioni che uno ha comunicato, metabolizzate durante l'annata e si è arrivati ad una conclusione. I miei rapporto con il Napoli rimangono importanti, di amicizia. Questa di Giovanni Di Lorenzo è una cosa a parte perché è più un volere del giocatore che ha maturato questa scelta"Il futuro diIn Italia diverse squadre sono interessate al giocatore e stanno seguendo la situazione.avendolo portato al Napoli dall'Empoli. L'accordo con il giocatore non sarebbe un grande ostacolo ma chiaramente prima di tutto c'è da capire quali sarebbero le reali richieste del Napoli per lasciarlo partire. In questi giorni si era parlato ancheScenario al momento però che pare complicato.In ogni caso, la Juve è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione visto che al momento, oltre a Danilo che però non gioca in quella posizione da anni (almeno alla Juve) e Mattia De Sciglio, che può partire e che in ogni caso non dà garanzie soprattutto sul lato fisico, l'unico che potrebbe ricoprire quel ruolo è Andrea Cambiaso. Se quest'ultimo fosse impiegato sulla destra però rimarrebbe vuota la corsia sinistra. La coperta è corta; Di Lorenzo risolverebbe il problema.