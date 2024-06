Di Lorenzo-Juventus, trattativa complicata? Le ultime

Antonionon ha intenzione di mollare. Per il nuovo tecnico della cessione di Giovanninon è uno scenario percorribile, in virtù del suo contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 e del suo status da capitano. Sembra esserci un muro, insomma, di fronte al tentativo delladi andare all'assalto del terzino azzurro, che da parte sua si è sempre detto favorevole all'ipotesi di trasferirsi in bianconero e di lasciare la squadra partenopea, dove ritiene il suo ciclo concluso.Da capire se emergerà qualche novità nell'incontro che, secondo Sky Sport, si svolgerà oggi tra il Napoli e Mario, agente del giocatore. Le parti sembrano avere posizioni diverse, ma non è escluso che con l'intervento di Conte si possa arrivare a una soluzione in grado di accontentare tutti. Cristiano Giuntoli, intanto, rimane alla finestra.