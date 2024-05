Di Lorenzo-Juve: tre possibili contropartite per facilitare la trattativa

20 milioni di euro (circa) sono troppi per ladi oggi. Quantomeno se si parla di Giovanni, giocatore che stuzzica ma che sicuramente non è una priorità come possono essere Teun Koopmeiners e Riccardo Calafiori. Il mercato però, si sa, non è mai scontato, e l'attuale capitano del Napoli potrebbe essere un prezioso jolly difensivo per i bianconeri, anche qualora non si riuscisse a raggiungere il giovane del Bologna. In più la rottura del giocatore con il club partenopeo, che ha detto di non credere più in lui per poi (in parte) ritrattare tirando in ballo Antonio Conte, mette Aurelio De Laurentiis e colleghi un po' alle strette nella trattativa, come scrive La Gazzetta dello Sport.Ecco perché la Juve pensa di poter abbassare la cifra con l'inserimento di qualche contropartita. I nomi possono essere molteplici: da Mattia(in uscita) a Moise(in scadenza nel 2025 e a sua volta non considerato centrale per il progetto), fino a quel Danielefresco di rinnovo, potenzialmente utile alla causa del Napoli in cerca di difensori abituati a giocare a tre. Insomma pedine di scambio che possano convincere alla cessione del capitano dello scudetto, uno da 231 presenze e 15 gol all'ombra del Vesuvio.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.