Giovanni, a Rai Sport, ha parlato dopo Italia-Svizzera."Adesso abbiamo una partita difficile, in trasferta. Abbiamo due giorni per prepararla e dobbiamo portare a casa la vittoria per la qualificazione"."Siamo entrati forse contratti, abbiamo preso qualche contropiede di troppo. Una volta sistemati questi problemini abbiamo fatto una buona partita. Dispiace per il pareggio, lunedì faremo una grande partita"."Gioia personale, sono contento ma la felicità è a metà per questo pareggio. Dispiace. Penseremo a lunedì"."E' un grande campione, è il nostro rigorista. Gli daremo una mano per fargli passare questo momento".