Ha suscitato molto scalpore la situazione relativa ae il. Nei giorni scorsi e anche nella giornata di oggi l'agenteha ribadito la volontà del giocatore di lasciare il club partenopeo. In questi minuti è arrivata la risposta secca del, che tramite un tweet su X ha dichiarato che non prenderà in considerazione la cessione del giocatore: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pchi giorni, il signor Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori per cui la società valuterà il possibile trasferimento ad un altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".