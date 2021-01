Uno 0-0 disputato su buoni ritmi quello del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la Juventus e il Napoli si stanno giocando la Supercoppa Italiana 2020. A bordo campo, ai microfoni della Rai nell'intervista flash alla fine dei primi 45 minuti, ha parlato il terzino destro partenopeo Giovanni Di Lorenzo: "Sapevamo che ci apprestavamo a giocare una partita difficile: il campo non aiuta ma ce la mettiamo tutta nel fare il nostro gioco. Insigne e Lozano chiavi tattiche? Noi difendiamo di squadre per riuscire a innescare i giocatori davanti che mettano in difficoltà la difesa della Juve".