Le parole di Di Lorenzo a Sky:FESTA - "C'ero anche io in mezzo. Una vittoria importante, ci avvicina all'obiettivo. Farla qui contro la Juve, nel loro stadio non è mai facile e siamo contenti. Il mister? Non l'ho visto".RASPADORI - "In tutte le partite una costante, chi è entrato ha dato un contributo incredibile. Contento per Giacomo".SCUDETTO - "Ci avrei creduto? Non lo so, difficile da ipotizzare se si pensa a qualche anno fa. Ci ho sempre creduto, non ho mai mollato nelle difficoltà".