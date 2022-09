Le parole dia Tuttosport:«A me ieri sera la Juve è piaciuta tanto. E’ vero che ha preso due gol nei primi 20 minuti, ma l’atteggiamento è stato quello giusto e anche il modulo. Vlahovic e Milik li ho visti bene insieme e mi auguro che Allegri insista con questa soluzione. Non era facile affrontare avversari così forti e i loro tre davanti fanno paura. Ora la Juve deve ripartire dall’atteggiamento di ieri sera, da vera Juve, con la voglia da parte di tutti di aiutarsi e di giocare. In campionato invece spesso ha segnato e poi ha smesso. La partita del Parco dei Principi può essere una svolta. Tifosi perplessi nel vedere lati positivi in una sconfitta? Bisogna rispettare il fatto che la Juve giocava contro una grandissima squadra. Sul 2-0 ho temuto anche un’imbarcata, invece è arrivata una grande reazione».