Di Livio contro Thiago Motta: 'Sembra stia allenando una scuola calcio! La squadra gli sta scappando di mano'

Non solo ai microfoni de Il Corriere dello Sport.si è "sfogato" sul momento che sta attraversando la anche intervenendo al canale Youtube della giornalista Giulia Mizzoni, dove si è scagliato duramente contro: "Anche con il quarto posto deve essere sostituito a fine stagione, non è questa la mentalità giusta. Il progetto è fallito.. Sono contro il traghettatore, sarebbe umiliante per la Juve. Se non c'è un allenatore vero io continuerei con Motta da qui fino alla fine per poi lavorare con qualcuno che possa ridare dignità a questa squadra", le parole dell'ex bianconero.

Le parole di Di Livio sulla Juventus

Che poi ha aggiunto: "Ciò che mi sorprende di Motta è che in una partita come Fiorentina-Juve, uno come Gatti non può stare fuori: sa cosa vuol dire giocare una partita del genere, Kelly e altri lo sanno meno. Non c'è una formazione base, si cambiano sempre gli uomini ed è un punto a sfavore dell'allenatore.Ero molto entusiasta di lui all'inizio, pensavo che potesse fare qualcosa di importante. Invece le cose stanno peggiorando e mi mette paura. Se non arrivi tra le prime quattro ci sarà un buco economico incredibile. L'allenatore si deve confrontare, non deve dire 'qui comando io, sono il leader'. Non è così che si migliora. Se dai la 10 a Yildiz lo devi schierare nelle partite che contano, sennò che glielo dai a fare".L'ex Juventus ha poi parlato della gara di domenica allo stadio Franchi: "La Fiorentina ha umiliato la Juve. Dopo una sconfitta pesante come quella contro l'Atalanta, mi aspettavo molto ma molto di più. Invece ho visto una squadra sulle gambe che non ha saputo reagire.Chi porta quella maglia deve avere gli attributi giusti e la personalità per rispettarla. Quando la indossi la devi saper difendere. Io l'ho portata per sei anni e avevo paura che mi facessero fuori: dovevi andare carico e starci con la testa. Io oggi vedo una squadra che non c'è più con la testa. Comincio ad avere dubbi sul quarto posto e sarebbe una disfatta. La società dovrebbe riflettere di più. Non sono contro questo mercato, ma oggi Koopmeiners, come Nico Gonzalez, non dovrebbero giocare neanche dieci minuti. Ci vuole personalità e voglia. Il fucile non può essere puntato solo su Motta, ha tante colpe ma poi i giocatori devono metterci la faccia. Io ho paura che non ci siano leader alla Juve, che nessuno dia la carica giusta. Avere giocatori caratteriali in campo è fondamentale".Infine la chiosa: "Non mi sento di criticare Giuntoli. Quest'estate ho visto un'idea. Ovvio che se li vedi oggi dici che sono tutti da cacciare. Ma la Juve ha fatto un ottimo mercato. Credo che ora tutti debbano fare un passo indietro. Vedere Fagioli giocare così... Chi è che non lo faceva giocare? Ogni allenatore deve sempre avere pronto il piano B, ma Motta si sta intestardendo. Non so quello che succederà, non so se rimarrà o no, ma mi auguro che ci sia un segnale forte da tutti. C'è solo un allenatore che potrebbe subentrare, senza chiamarlo traghettatore, ed è. L'unico di alto livello che potrebbe prendere in mano questa squadra. Io l'ho avuto a Firenze e già si vedeva che aveva idee ben chiare".E sull'ipotesi di inserirein società: "Per amore della Juve ha risposto bene (dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ndr).Alessandro sta aspettando quello, si è sbottonato perché giustamente non può fare sempre 0-0, questa volta è andato giù dritto perché davanti all'evidenza non puoi, ma Del Piero è uno da portare dentro: la juventinità, la sua grande professionalità, anche il guardare in faccia un giocatore, perché non serve sempre arrabbiarsi, basta solo uno sguardo e Del Piero ce l'ha, ha tutto per essere un dirigente carismatico. E mi auguro che questo aspetto possa essere osservato con attenzione per fare questo passo, lui lo sta aspettando e la Juventus deve avere il coraggio di farlo. Non viene con questa gestione? Non è vero, lui ci tiene molto, ma va rispettato. Non è ingombrante, è un valore aggiunto!".