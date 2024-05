Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Angelo(doppio ex di) ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo dell'attuale situazione in casa bianconera., senza tralasciare il futuro di Massimiliano. Di seguito le sue dichiarazioni.- "La Juventus deve tornare ad essere competitiva, a parte la partenza di Rabiot e mi auguro di no, alla Juve servono un paio di centrocampisti, di esperienza e di qualità, giocatori che alzano il livello. Allegri per me è diventato un parafulmine per dei giocatori che stanno rendendo al di sotto, tanto la critica se la prende Allegri. Ma è pericoloso tenere ancora Allegri, perché c'è il rischio di ricominciare da dove hai finito invece bisogna riportare entusiasmo con un allenatore nuovo e dei giocatori nuovi".