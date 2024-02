Angelo Di Livio, ex centrocampista dellaha parlato ai microfoni di TvPlay del futuro di Antoniosuo ex compagno di squadra: "Il Bayern Monaco ha quello che chiede Antonio Conte. Un mercato importante, un ingaggio importante e una mentalità giusta perché vuole tornare a vincere come lui. Diventerà un matrimonio perfetto, mi piacerebbe rivederlo alla Juve ma credo non ci siano le possibilità". Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci sul possibile approdo di Conte al Bayern Monaco, che ha deciso di cambiare allenatore a fine stagione. In casa Juve invece, questa è la situazione per quanto riguarda la panchina.