Angeloè un ex calciatore, in carriera ha vestito anche la maglia della Juventus, nel ruolo di centrocampista. Ai microfoni di RaiSport ha commentato le eventuali cessioni di Federico Chiesa e Gleison Bremer, voci di mercato che si stanno facendo sempre più largo. Queste le sue parole:Io non lo sacrificherei perché secondo me la Juventus non deve vendere, si parla anche di una cessione di Bremer e questa voce non mi fa stare tranquillo. Se vuoi tornare a vincere non devi vendere i pezzi migliori".