Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juve e Fiorentina, ha parlato a La Nazione dell'emergenza coronavirus, che sta colpendo il mondo del calcio: "Credo che questa stagione si debba annullare. Ok, proviamo a immaginare che a maggio o giugno si torni a giocare… domando: a chi potrebbe interessare l’epilogo di un’annata segnata da questa tragedia? Credo la gente, in queste ore, pensi a tutt’altro che non al sapere chi farà questo o quel risultato o realizzerà una classifica di un certo tipo. Quindi, il pallone dovrebbe subito rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima stagione”.



SULLA FIORENTINA - “Seguo sempre la Fiorentina. Sta vivendo un momento particolare. E’ cambiata la proprietà, è stata ricostruita la squadra, si è deciso di darle un volto più giovane. Non è facile gestire e ottenere subito risultati in un anno del genere. Anche se sono convinto che se non si fosse fatto male Ribery….lui è per la Fiorentina quello che Ibra è per il Milan. Franck stava già trascinando la squadra oltre il progetto di crescita che comunque continuerà con la prossima annata. A Firenze sono state buttate le basi per una squadra importante. Commisso ha le idee chiare e farà ottime cose".