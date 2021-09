Ha fatto rumore, e il giro del web, il video di Massimiliano Allegri che se ne va infuriato dal campo dell'Allianz Stadium dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan.oltre all'ovvio fatto di non aver ancora vinto una partita in 4 giornate di Serie A, ci pensa Angelo Di Livio a Rai Sport: "La sua Juve di una volta certi gol ingenui non li prendeva, e la squadra deve migliorare nella tenuta sui 90 minuti."