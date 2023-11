"Devo dire la verità: non mi aspettavo alla sosta di metà novembre di vedere la Juventus così in alto, praticamente al livello dell’Inter che è la principale candidata alla vittoria del campionato. Immaginavo di trovare, sicuramente, più avanti il Napoli, che invece è stato la delusione della prima parte di stagione.Invece i bianconeri stanno facendo molto bene e meritano in pieno l’attuale posizione", così l'ex bianconero, Angelo Di Livio, commenta la stagione della Juve in un'intervista a Tuttosport."La Juve ci deve credere per lo scudetto, al di là dello scontro diretto. Questa squadra deve avere il coraggio di sfidare l’Inter per la vittoria del campionato. Ne ha le possibilità, fermo restando che i nerazzurri vantano la rosa più forte di tutti. Nelle grandi sfide, però, ho visto una Juventus super concentrata e con una fase difensiva perfetta come testimoniano le vittorie contro Lazio, Milan e Fiorentina"."I bianconeri hanno una rosa corta, quella è la principale differenza al momento. Spero che il club intervenga sul mercato a gennaio. Se indovinano due giocatori di livello, possono davvero arrivare molto in alto…""Non è un mistero che stiano cercando un centrocampista. Tra i nomi circolati finora dico Fabian Ruiz: lo spagnolo alzerebbe la qualità della rosa a livello di palleggio e ha nei piedi 4-5 gol come chiede Allegri. Giuntoli lo conosce bene e al Napoli non era niente male. Personalmente mi piace molto anche Rodrigo De Paul, un elemento di livello assoluto. Spero possa arrivare alla Juve uno dei due: sarebbero ottimi colpi per alzare il livello della squadra"."La forza di una squadra è sempre la difesa. La retroguardia rappresenta il pilastro su cui costruire una squadra vincente. Quando non prendi gol nel calcio, sei a metà dell’opera: tanto una rete la Juve la fa sempre davanti… ""La solidità del trio Gatti-Bremer-Danilo più Rugani, che si fa trovare sempre e sfodera ottime prestazioni ogniqualvolta scende in campo, merita un plauso. In loro, coi dovuti paragoni, rivedo la compattezza della BBC. Questo trio difensivo juventino può diventare un punto di forza come lo sono stati per tanti anni Barzagli-Bonucci-Chiellini"."Mi stanno piacendo tutti. Gatti sta crescendo molto, Danilo era già una certezza dallo scorso anno. Se devo farle un nome, scelgo Bremer che sta migliorando tanto anche a livello di leadership. Il brasiliano è diventato un trascinatore"."Se sta bene Federico Chiesa è senza dubbio il miglior giocatore italiano. L’ho detto in tempi non sospetti e lo ribadisco. Fede ha strappi e accelerazioni straordinarie, che possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria e possono fare la differenza"."Kean sta facendo molto bene, gli manca solo il gol. Vedo un po’ in difficoltà Vlahovic, che però va recuperato. Se Dusan torna ai suoi livelli, la Juve può divertirsi tanto anche davanti. Senza dimenticare Milik che spesso e volentieri incide, anche quando entra dalla panchina"."Alla lunga ritengo sia un vantaggio quello di non fare le coppe. Questa estate nei pronostici tutti snobbavano la Juve, ma quando prepari una partita solo a settimana fa tutta la differenza del mondo e questo ti permette alla fine di avere qualche punto in più nel corso della stagione"."Kostic mi piace molto. Ha davvero un bel sinistro. Nuovo Soldatino? Lui è tutto mancino, io crossavo con entrambi i piedi, ma il serbo fa cross straordinari. Lo stimo parecchio".