Lasta attraversando un periodo difficile. L'ex calciatore bianconero Angeloha parlato ai microfoni della Rai. Le sue parole sul periodo bianconero:"Bisogna dividere le responsabilità perché in campo ci sono dei giocatori irriconoscibili pagati tanto, che non fanno la differenza. Poi gli occhi sono tutti per l'allenarore che ha fatto delle cose non positive, cambiando sempre squadra, capitani, situazioni. Contro Atalanta e Fiorentina hanno subito 7 goal, non ha fatto giocare Gatti su un campo di una rivale, era una gara importante ma è stata fatta una figura pessima".