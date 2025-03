Di Livio: 'Motta deve restare in panchina fino a fine stagione, poi servirà un nome importante'

Le parole di Di Livio su Giuntoli e Motta

Le parole dia Tuttosport a proposito del momento della Juventus e sulla posizione di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Di seguito le parole dell'ex centrocampista bianconero."Mi fido moltissimo di Giuntoli, lo ritengo un grande dirigente, anche per il mercato che ha fatto perché, comunque, il mercato è stato fatto, poi è chiaro che molti giocatori non stanno rendendo quanto dovrebbero, ma non per colpa di Giuntoli o dell’allenatore. Abbiamo dato tempo a Motta, abbiamo anche cambiato un po’ l’atteggiamento nel puntare su un calcio più propositivo, ma forse alla Juventus non serve questo. Alla Juve puoi anche giocare una partita brutta e sporca, l’importante è vincerla. Un traghettatore adesso però servirebbe a poco: penso che Motta deve restare in panchina fino a fine stagione, ma i dirigenti dovrebbero già lavorare per trovare un sostituto importante".