In questi ultimi giorni il nome di Antonio Conte è tornato a rubare la scena nel mondo del calcio, con l’ex allenatore di Juve e Inter che sembra prossimo a firmare per il Bayern Monaco. Sul suo futuro si è esposto anche l’ex calciatore della Juve, Angelo Di Livio, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play.‘Il Bayern Monaco ha quello che chiede Antonio Conte. Un mercato importante, un ingaggio importante e una mentalità giusta perché vuole tornare a vincere come lui. Diventerà un matrimonio perfetto, mi piacerebbe rivederlo alla Juve ma credo non ci siano le possibilità’.