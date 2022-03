L'ex centrocampista della Juve, Angelo Di Livio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai2, dove ha parlato anche del divorzio tra la Vecchia Signora e Paulo Dybala.



'Sono dispiaciuto, molto. Vorrei capire se i dubbi che hanno i dirigenti della Juventus sono dovuti agli infortuni o se c'è altro che noi non sappiamo. Secondo me non è solo una situazione economica ma non lo so: il dubbio principale è sugli infortuni che lui ha subito nel corso della sua carriera, troppi da quando è alla Juve'.