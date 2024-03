L’ex centrocampista della Juve, Angelo Di Livio, ha commentato la stagione dei bianconeri ai microfoni di Tv Play.‘La Juventus poteva fare molto meglio, merita 9 per il girone d’andata ma 5 per quello di ritorno. Allegri ha sempre bluffato nelle sue dichiarazioni, l’obiettivo dei bianconeri non può essere solo il quarto posto. A questo punto deve almeno centrare il secondo posto’.