Angelo Di Livio, grande doppio ex di Juventus e Fiorentina, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra le due squadre in programma per domani: "Chi rischia di più? La Fiorentina, non c’è dubbio. La solidità della Juve non dipende dall’allenatore: funziona la società, il resto viene da sé. Certo, Sarri troverà qualche difficoltà, ma sarà protetto dall’ambiente. Per i viola no, tutto è diverso e bisogna fare in fretta: Firenze ha bisogno di tanti fatti e poche parole. Ma a Commisso dobbiamo riconoscere un merito: ha riacceso passione ed entusiasmo".