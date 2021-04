Al Corriere Torino, parla Angelo Di Livio.



DERBY - "I derby non sono mai semplici né scontati, ma questa partita in particolare sarà durissima per la Juve. Perché arriva in un momento complicato e perché non si può più fallire un solo match. Il Toro darà sicuramente tutto in questa occasione, servirà una prestazione perfetta sotto l’aspetto mentale".



LA JUVE NECESSARIA - "Quella che servirà in tutto il resto di questo finale di stagione. Una Juve da battaglia, altrimenti si rischia grosso. Contro il Toro e il Napoli credo che la squadra di Pirlo si giochi tutto o quasi, partite dure in cui si vince con cuore, testa, grinta...".



PRONTA ALLA BATTAGLIA - "Ecco, uno dei problemi forse è proprio questo. Adesso su ogni pallone bisogna lottare e non soltanto a parole, probabilmente anche una rosa forte come quella della Juve in realtà non ha la giusta quantità di quei giocatori che, calcisticamente parlando, sappiano andare alla guerra".



IL MOMENTO - "Per uscire dalla crisi non ci sono mai medicine che funzionano sempre. Di sicuro la Juve deve essere in grado, a questo punto, di cambiare abito, questo è il momento in cui bisogna sporcarsi le mani per uscire dalle difficoltà. Da chi dipende? Prima di tutto dai giocatori. Sono loro che devono guardarsi in faccia nello spogliatoio, ricompattarsi e risollevare la squadra. In questa fase è necessario che tutti si aiutino, che i più giovani si mettano a disposizione e che i senatori prendano per mano la squadra".



PIRLO - "Io sono tra quelli che pensano che sia sbagliato addossargli troppe colpe, in campo ci vanno sempre i giocatori e credo che tutti o quasi abbiano dato meno di quello che avrebbero dovuto. Ed è giusto che siano loro adesso a tirare fuori qualcosa in più per rimettere le cose a posto".