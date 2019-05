Angelo Di Livio, ex laterale della Juventus, passato alla storia con il soprannome di Soldatino, ha parlato ai microfoni di Rai Sport commentando i rumors sul prossimo allenatore dei bianconeri: "Io dico che la Juventus ha già in mano l'allenatore e sta aspettando soltanto le finali di Champions ed Europa League. A me piacerebbe Klopp". Sarri, Pochettino, Inzaghi, ma non solo: il casting continua, ma qualche ex bianconero ha le idee chiare.