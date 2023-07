Anche l'ex bianconero Angelo Di Livio ha voluto rilasciare un messaggio in occasione del centenario della presidenza degli Agnelli alla guida della Juve.'Rappresentare la Juve è stato sempre un motivo di grande orgoglio, il grande affetto, calore e appartenenza che la Famiglia Agnelli era uno stimolo molto importante. Ho sempre detto che la Juve è per pochi ma non per tutti, i professionisti veri devono far parte di questo club meraviglioso, FINO ALLA FINE'.