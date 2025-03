Di Livio: 'Juventus, che vergogna. Alla prossima sconfitta viene giù tutto'

Le parole di Angeloa Tag24:JUVE – Una vergogna, questa squadra non risponde più, una squadra che non ha più energia, testa, non ha più cuore, non ha niente. Si vuole andare avanti? Sì, ma con le ore contate, alla prima sconfitta viene giù tutto secondo me. Hanno una pesantezza nel correre, si vede dai movimenti del corpo. Una cosa imbarazzante. Quello che sta succedendo non è da Juve, così è difficile.FAGIOLI – L’ho visto salutare i tifosi della Juve e sapete a Firenze… mi piace soprattutto per questo. Non ha rinnegato il suo passato e ci ha fatto capire che sarebbe rimasto. Come si fa a mandare via un giocatore così? Lo dovevi solo aspettare. Un errore gravissimo che peserà tantissimo.

CHI AL POSTO DI THIAGO – Il traghettatore sembrerebbe umiliante, non è d Juve. Perché non Mancini? A me piace, lo conosco. Per me si potrebbe fare. Al di là del risultato contro il Genoa, voglio vedere una risposta caratteriale della squadra.