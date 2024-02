Angelo, storico giocatore della Juventus, ora allenatore e commentatore televisivo a Supertele su Dazn ha commentato il periodo attuale della Juventus, diviso tra il campionato di Serie A conteso con l'Inter e con uno sguardo al piazzamento in Champions League in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:"La Juventus è venuta a mancare nel momento più importante. È un peccato perché poteva dare fastidio all’Inter, ma ha perso punti nelle partite più “tranquille”. Però si accontentano tutti di tornare in Champions, se sono contenti loro va bene così".