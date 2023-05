Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex giocatore della Juve Angelo Di Livio ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento che stanno vivendo i bianconeri.'La Juventus deve puntare anche su qualche nome sconosciuto, in chiave mercato: basta primedonne. Quest’anno qualche giocatore non ha dato quanto poteva dare, è evidente. Mi piacerebbe che la dirigenza scoprisse nuovi giocatori, come ha fatto il Napoli con Kvaraskhelia'.