Angelo Di Livio, a La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul mercato della Juventus: "Il mercato, per quanto mi riguarda, è promosso: con l’arrivo di Chiesa nel finale gli darei almeno 7,5. La Juventus, nel complesso, mi ha convinto. In particolare, Federico mi piace: almeno in proiezione futura parliamo di un colpo assoluto. Pirlo ha tante scelte di altissimo livello e secondo me nei prossimi mesi ci sarà spazio per tutti. Mi auguro anche per Bernardeschi, che sulla carta potrebbe rischiare più degli altri: non voglio neanche pensare che un ragazzo così abbia disimparato a giocare a calcio. La Juve resta la favorita, però quest’anno la concorrenza è tosta. Cito due squadre su tutte: l’Atalanta è sempre impressionante e l’Inter ha costruito una squadra completa. E attenzione, non dimentico il Napoli: un gruppo sul quale punto parecchio. Quanto mi sarebbe piaciuto vedere Edin Dzeko in bianconero... Avrebbe fatto la differenza, secondo me sarebbe stato lui il centravanti ideale per la Juve. È vero, qualche volta sbaglia qualche gol semplice, anche davanti alla porta, però fa reparto da solo".