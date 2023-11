Angeloha parlato a Rai Sport. Le sue parole verso Juventus-Inter:"Sarà una bella partita che tutti vorrebbero giocare perché sarà molto sentita. La Juventus un po’ mi sorprende, non me l’aspettavo lì ma con il lavoro, la tenacia e la difesa ritrovata. Voglio vedere gli attaccanti dell’Inter contro una grande difesa come quella della Juventus. Non è scontato il risultato perché l’Inter sta giocando un calcio straordinario, ha alternative valide ma la Juventus è una squadra tosta".