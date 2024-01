L'ex calciatore della Juve, Angelo Di Livio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calcio Totale, dove ha commentato quella che è stata l'operazione della scorsa settimana, che ha portato Dean Huijsen in prestito alla Roma."Questa operazione porterà dei benefici al ragazzo, che va a fare un campionato da protagonista in una piazza importante e con un allenatore fortissimo, che ha vinto tutto. Ma ci ha guadagnato anche la Juve, che a fine anno si ritroverà un giocatore pronto per il grande salto".