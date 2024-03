L’ex calciatore della Juve, Angelo Di Livio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calcio Totale, dove ha commentato la stagione dei bianconeri.‘Per quello che stanno facendo nel girone di ritorno sono tutti insufficienti alla Juventus che si è fatta superare anche dal Milan. Allegri rimane? Bisogna vedere, non è facile adesso dire lo terrei o lo manderei via, una cosa è certa bisogna tornare ad essere competitivi. Quello che si rimprovera a questa squadra che comunque ha mollato il campionato dopo la sconfitta di Milano o qualche partita sbagliata ha mollato completamente e non mi sembra giusto’.