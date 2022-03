Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni della Rai: "Dybala ultimamente ne ha sempre una: recupera e si fa nuovamente male, questo fa pensare molto una società. L'unico dubbio sono i problemi fisici: sulle qualità non ho dubbi, vorrei vederlo su una stagione intera. Alla Juve manca uno così, abbiamo visto col tridente: le qualità non si discutono. Anche 7 milioni e 3 di bonus sono tanti".