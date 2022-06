Da Roseto degli Abruzzi, Angelo Di Livio parla così della Juventus: "Se Di Maria può essere il giocatore giusto? Io toglierei il può essere: è! Di Maria - dice a Tuttosport - nonostante l'età è un giocatore di grande qualità e quantità, un professionista serio. La Juve deve tornare ad alti livelli in Italia e in Europa e lui è un giocatore che può far fare il salto di qualità".



POGBA - «A centrocampo c'è bisogno di uno come Pogba, che dia fisicità e fantasia: da prendere sicuramente»



UN ALTRO GRANDE COLPO - «Rientrerà Chiesa che è fortissimo ed è mancato molto, ma c'è da fare qualcosa in difesa dopo l'addio di Chiellini . Si parla molto di Koulibaly e sarebbe la ciliegina sulla torta».



DEL PIERO - «Del Piero merita di rientrare nella Juve, è superitifoso, legato alla gente e per la Juve è andato in B. Potrebbe essere un valore aggiunto e un grande dirigente».