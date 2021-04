Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juve, ha parlato del futuro bianconero e di Andrea Pirlo: "La realtà dice che è una partita a rischio per la Juventus, e anche per lo stesso Pirlo. Se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe una catastrofe incredibile. Potrebbe anche saltare la panchina. Credo ci sia già un pre-accordo con Allegri, a sensazione. La Juve - dice a Tmw Radio - non si può permettere di arrivare quinta, per tanti motivi. Una finale di Coppa Italia è troppo poco. Chi ha voluto Pirlo in panchina deve ricredersi. Juve vuol dire vincere o provarci fino alla fine. La Juve quest'anno non c'è riuscita".