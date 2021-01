1









L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha raccolto una serie di messaggi, inviati via WhatsApp, di tifosi ed ex giocatori di Milan e Juventus, che hanno espresso la loro opinione sul big match di stasera. Tra questi Angelo di Livio, ex bianconero: “Ci vorrà la Juventus stile-Barcellona: perfetta, organizzata, aggressiva contro un Milan che sta sorprendendo. Forza e coraggio, Juve!”.