Angeloha recentemente rilasciato delle dichiarazioni esplosive in un'intervista con TvPlay, focalizzandosi sull'andamento altalenante della. Esprimendo delusione, ha assegnato un voto di 9 al loro girone d'andata, ma solo un 5 per quello di ritorno. Criticando il bluff dinelle sue affermazioni, Di Livio ha sottolineato che l'obiettivo dei bianconeri non dovrebbe limitarsi al quarto posto. Ha enfatizzato la necessità di puntare almeno al secondo posto, evidenziando la delusione nel vedere il club mancare i propri standard di prestazione.LE PAROLE - "La Juventus poteva fare molto meglio, merita 9 per il girone d’andata ma 5 per quello di ritorno. Allegri ha sempre bluffato nelle sue dichiarazioni, l’obiettivo dei bianconeri non può essere solo il quarto posto. A questo punto deve almeno centrare il secondo posto".