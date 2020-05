Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport, bocciando le possibilità bianconere in Champions League: "In Champions, la Juve è ancora lontana. Quest’anno ha fatto molta fatica, anche in campionato e infatti è in vantaggio di un solo punto rispetto ad una super Lazio. Se la sta rischiando. Contro il Lione c’è da capovolgere un risultato, ma non mi è piaciuta molto la mentalità. Sono mancati determinati fattori, come l’aggressività, l’attaccamento alla maglia e la cattiveria agonistica. Quest’anno, la Juve mi dà l’idea di essere una squadra un po’ leziosa”.



SU ALLEGRI – “Il cambio di Allegri in panchina l’hanno capito in pochi. Chi vince va sempre rispettato e non può essere mandato via. Allegri sarà il nuovo Lippi. Rivolgo i miei auguri a Sarri, che ha capito cosa si prova a stare in una squadra dove l’obiettivo è vincere sempre”.



SU CRISTIANO RONALDO – “È un campionissimo, lo devi sempre fare giocare. Rappresenta un esempio per come si allena e per la vita che conduce”.