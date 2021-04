Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus Angelo Di Livio ha parlato della stagione della Juventus: "Oltre a guardare il Milan, adesso bisogna guardare anche l'Atalanta che è sotto. Non c'è ancora nessuna certezza, ma se dovesse giocare anche le prossime partite come quella contro il Napoli, i bianconeri hanno tutte le possibilità per mettere al sicuro la qualificazione in Champions e arrivare dietro l'Inter".