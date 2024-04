L'ex Juventus Angeloai microfoni di TvPlay ha fatto il punto su quello che sarebbe il suo calciomercato ideale per la Juventus. Le sue parole:"In porta tengo Szczęsny e Perin, in difesa prenderei Bellanova, mentre per il resto confermerei tutti perché ho visto spesso una squadra solida che subisce pochi gol. Centrocampo? Prenderei Koopmeiners e Ferguson al posto di Locatelli e terrei Rabiot. Chiesa deve giocare alto a sinistra, poi vorrei prendere un esterno come Felipe Anderson e Vlahovic confermato come punta centrale. Riporterei a casa anche Soulè".