Di Livio al Corriere dello Sport sulla Juventus: 'Non andare in Champions sarebbe una tragedia'

ha analizzato il momento dellanel corso di un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport."Bisogna salvare il salvabile, trovando soluzioni. Senza il quarto posto sarebbe una tragedia, Thiago Motta deve svoltare. Non si può andare avanti così, ogni allenatore ha le sue varianti e lui deve sapere, da oggi, chi mandare in campo"."Una volta Gatti è titolare, poi finisce in panchina. Per tutti è difficile capire il perché, non c'è un'ossatura di partenza. Per questo la gente va fuori di testa".

"Noi guardiamo Thiago Motta e va bene, ma è troppo facile così. Anche i giocatori devono prendersi le proprie responsabilità. Dove sta Koopmeiners? Douglas Luiz? Nico Gonzalez? Sono stati pagati tanto"."Non solo per i calciatori che sceglie, ma magari potrebbe giocare con i due attaccanti. Un allenatore deve essere intelligente e bravo nel trovare la giusta intuizione, Vlahovic non gioca da due partite. È un po' tutto assurdo, gli esterni funzionano poco, che fine ha fatto Yildiz? Mi sembra la scuola calcio, chi si allena meglio poi gioca. Il calcio non è così, devi avere una struttura solida, poi qualcuno può anche girare"."Come fa a capire che tipo di partita è Fiorentina-Juventus? Gatti lo sa, può gasarsi nel giocarla. E poi non vedo leader in questa squadra, i migliori si nascondono, mentre dovrebbero uscire in questo momento. La Juve nel corso della partita è rassegnata, non riesce a reagire. Sette gol in due partite sono veramente troppi. Non ci sono spiegazioni"."Tutti gli allenatori cambiano: Conte è passato dal 4-3-3 al 3-5-2. Inzaghi se vuole si mette a quattro, Gasperini ha concluso così l'altra sera. Thiago gioca sempre 4-2-3-1, va sempre sull'esterno e viene raddoppiato. Gli attaccanti non servono alla Juve perché non toccano palla. Kolo Muani è arrivato, ha fatto bene, ma ora non la vede. È successo anche con Vlahovic".- "Con il rispetto e l'ammirazione, è un'altra cosa. La pressione per la vittoria, se non ci sai convivere, ti porta al logorio. Ripeto, ma dove è Koopmeiners? Se continua così non è un giocatore da Juventus, idem per gli altri. Bisogna affrettare i tempi, cercare di vincere"."Motta non ce l'ha? Sbaglia. Alla Juve, all'Inter, al Milan, non è così. Nessuno pensava che potesse vincere lo scudetto, ma doveva essere fastidiosa"."Non sono per il traghettatore, è mortificante. Arriverei a fine stagione e poi farei valutazioni. Mancini mi piace molto, ma o gli fai tre anni di contratto subito o aspetti"."Del Piero, ma non lo prendono. Sarebbe giusto, come Totti alla Roma o Maldini al Milan. Gli diano un incarico preciso, sarebbe un valore aggiunto".