Di Livio a Tuttosport: 'La Juve non aspetterà Tudor. Vlahovic? Non è possibile...'

L'intervista a Di Livio: le parole sulla Juventus

"Mi è sempre piaciuta la sua umiltà, appunto. Lui è entrato in uno spogliatoio di figure importanti. L’ha fatto in punta di piedi, con rispetto", cosha parlato diL'ex centrocampista bianconero ha rilasciato un'intervista a Tuttosport dove ha toccato vari argomenti. Di Livio ha commentato la scelta di puntare su Francisco Conceicao e si è soffermato sul caso Dusan Vlahovic. Di seguito le sue dichiarazioni.

"TUDOR? LA JUVE NON ASPETTA" - "Mi piace. Mi sembra concreto. E mi pare pure sia entrato nella mentalità della Juventus. Non necessariamente un grande gioco, ma devono arrivare i risultati. Quel quarto posto in Champions è stato determinante per tanti motivi. Adesso si parte da zero. Ed è consapevole di dover fare risultato, altrimenti la Juve non ti aspetta. Non l’ha mai fatto con nessuno e con lui non farebbe certo un’eccezione"."Chi può aiutarlo? Koopmeiners, non è stato all’altezza. Tocca far vedere quanto valga. Poi Douglas, anche se ho sentito che può partire. E bisogna capire la situazione di Dusan Vlahovic. Non è una squadra priva di qualità"."Scelta giusta? Assolutamente sì, Conceiçao a tratti si è caricato la squadra sulle spalle. È un giocatore vivace, veloce, salta l’uomo. Non ce ne sono tanti così e può fare la differenza"."Non so cos’accadrà. E non so nemmeno cosa l’abbia portato a tutta questa negatività. Lo percepisco cupo, triste, infelice. Lui deve tornare a essere sereno. A essere se stesso. Non è possibile che un attaccante così faccia tanta fatica. Vero, c’è il tema stipendio. E si parla molto di lui. Cosa deve ritrovare? La cattiveria, soprattutto".