L'ex centrocampista dellaha parlato di Thiago Motta a Rai Sport: "Così cambi totalmente mentalità perché lui fa giocar bene, ma la Juventus deve tornare a vincere e lo dico da anni. Motta però ha una grandissima personalità e sono fiducioso perché ha un'ossatura molto importante.". Di Livio poi ha parlato anche della rosa bianconera e di come il club dovrebbe muoversi sul mercato: "Mancano delle pedine, qualche giovane verrà coinvolto di più vedi Yildiz e secondo me la Juventus ha un attacco molto importante. Per quanto riguarda le cessioni, l'unica cosa che non deve fare la Juventus è non vendere Bremer".