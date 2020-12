è uno dei doppi ex di Juventus e Fiorentina. Il "Soldatino" bianconero ha giocato sia in bianconero che in viola, e a pochi giorni dal brutto ko della squadra di Pirlo ha analizzato la situazione della Juve nella nostra intervista."Il gol di Vlahovic e l'espulsione di Cuadrado hanno condizionato la partita della Juve e hanno dato una carica enorme alla squadra viola. I bianconeri non hanno mai saputo gestire questa gara, anche per merito di una grande Fiorentina"."E' inutile parlarne, a volte si sbaglia e altre no. A me sembra che ci siano più polemiche oggi che c'è il Var di quando non c'era. Non si capisce cosa deve e non deve fare l'arbitro. Comunque io penso che gli errori ci siano in ogni partita, la Juve non può attaccarsi a queste cose: veniva da un buon momento e ha sbagliato la partita"."Le prestazioni stavano migliorando di partita in partita, questa sconfitta non ci voleva. Ora deve ripartire col piede giusto, il campionato è ancora lungo e serve l'umiltà giusta per rimettersi in moto senza commettere errori. Da inizio stagione sono arrivati tanti pareggi, ma cambiando allenatore è una cosa che ci si poteva aspettare"."Se decidi di prendere un debuttante devi permettergli di sbagliare qualcosa com'è giusto che sia. Io a Firenze ho avuto Mancini all'esordio da allenatore, si era presentato come un amico già al primo impatto ma mai nessuno si era approfittato della sua bontà. Eravamo una squadra con molti giovani, come questa Juve"."Chi ha questi simboli nello spogliatoio è molto fortunato, perché loro sanno gestire i momenti d'euforia, di rammarico, di tristezza o di rabbia. Sono giocatori fondamentali per l'esperienza che hanno, anche per fare una mano a un allenatore nuovo come Pirlo"."Non so, è difficile da dire. La squadra è forte, anche se è vero che ha recuperato De Ligt da poco e non ha mai avuto Chiellini. Si fa fatica a capire perché Dybala gioca così poco, secondo me è un giocatore che può fare la differenza. Ma dopo nove scudetti e un mercato nel quale si è investito molto sui giovani ci può stare una partenza soft"."Può darsi, oggi la Champions si è un po' livellata verso il basso. Real Madrid e Barcellona non sono più quelle superpotenze di prima, ci sono Bayern Monaco, Psg e Manchester City, è vero, ma sono tutte squadre che la Juve è in grado di battere"."Noi eravamo una squadra forte e tosta, ma in quella stagione non abbiamo vinto lo scudetto. Vediamo che succede, la stagione è ancora lunga e molto dipenderà da come starà la Juve a febbraio quando ricomincerà la Champions"."Mi rivedo in Cuadrado. E' un giocatore che mi piace molto, attacca e difende; sa crossare molto bene e al di là dell'ingenuità contro la Fiorentina è cresciuto molto in questi ultimi anni".