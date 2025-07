Di Gregorio punto fermo, Perin ai saluti e i potenziali eredi: la situazione portieri in casa Juventus

Getty Images

Tra le certezze inossidabili che andranno a comporre la versione 2025/26 della Juventus c'è ovviamente il profilo di. Il portiere bianconero, reduce dalla sua prima stagione in maglia zebrata è stato uno dei grandi protagonisti della Juve al Mondiale per Club. Le strepitose prestazioni contro Manchester City e Real Madrid hanno strappato consensi e applausi, cementando ancora di più la sua posizione all'interno del progetto bianconero.In altre parole, il titolare indiscutibile della porta zebrata sarà ancora una volta lui, anche nella stagione che prenderà il via tra poche settimane. In tempi recenti, inoltre si sono fatte strade diverse indiscrezioni riguardo ad un possibile interessamento da parte proprio del Manchester City nei confronti dell'ex estremo difensore del Monza, il quale ha però sempre ribadito la propria volontà: rimanere alla Juventus.



E così, semplicemente, sarà. Di Gregorio sarà il numero uno della Juventus anche nella prossima stagione e sarà uno dei fedelissimi dai quali Igor Tudor ripartirà per affrontare la sua prima stagione full time da allenatore della Juventus dopo il subentro in corso d'opera nella passata stagione. Se con Thiago Motta era nata una sorta di staffetta tra Di Gregorio e Perin, l'arrivo di Tudor ha rappresentato un vero e proprio punto di rottura con gerarchie ancora più marcate e definite. E proprio questo potrebbe portare a ripercussioni sul mercato.Se la situazione Di Gregorio è pressoché lineare e non porterà in dote colpi di scena, sembra ormai scritto anche il futuro di Mattia Perin, il quale sembra ormai destinato a salutare Torino. Il classe 1992, dunque, si appresta a lasciare la Juve, ovvero la sua squadra dall'estate del 2017 - eccezion fatta per la stagione 2020/21 quando fece temporaneo ritorno al Genoa - e in casa juventina si pensa già ai nomi del possibile sostituto, che possa andare ad occupare il ruolo di vice Di Gregorio.Il primo nome della lista porta a quello che, nell'eventualità, sarebbe un ritorno in bianconero, ovvero quello di. Il portiere di proprietà del Como e reduce da una stagione al Palermo in Serie B sarebbe un innesto utile anche alla voce 'liste' e, come detto, conosce molto bene l'ambiente zebrato visti i suoi lunghi trascorsi nel settore giovanile. L'alternativa conduce versoportiere del Verona da ormai quattro stagioni, e considerato profilo di assoluta affidabilità al quale affidare il ruolo di secondo portiere.In tal senso, sfuma anche la possibilità di vedere in prima squadra, reduce da una grande stagione a difesa della porta della Juventus Next Gen. Il classe 2004, infatti, giocherà la prossima stagione in Serie B, con la Juve che l'ha ceduto in prestito all'Avellino. Al suo posto è stato ufficializzato l'ingaggio di Stefano Mangiapoco , portiere bergamasco protagonista di un grande campionato con la Giana Erminio.Non cambia di una virgola, invece, la posizione di. Il classe 1990, considerato ormai un vero elemento chiave all'interno del gruppo e dello spogliatoio, rimarrà alla Juve anche nella prossima stagione ricoprendo come da copione i gradi del terzo portiere. In bianconero dal 2017, il portiere nativo di Moncalieri si appresta ad iniziare la sua nona stagione a tinte bianconere.