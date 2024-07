Durante la trasmissione "Tutti Convocati" su Radio 24, Sandro Sabatini ha approfondito il tema dell'arrivo di Michele Di Gregorio alla Juventus, fornendo dettagli e analisi sul nuovo ingresso nel club bianconero. Ecco le sue parole rilasciate al programma radiofonico."È un grande portiere, forse sarà anche più bravo a giocare con i piedi, ma attenzione a quello che sto per dire perché me lo rinfaccerete per un anno e spero di portar bene, ma rispetto a Szczesny è un downgrade".