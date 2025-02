Di Gregorio, l'omaggio della Juventus: 'Colpo di reni eccezionale'

Getty Images

Dal sito ufficiale della Juventus, un "omaggio" speciale a, grande protagonista nel match di venerdì contro il Como.La partita dellaa Como è stata tutt'altro che semplice. Lo ha confermato il risultato, sbloccato proprio alla fine. E, col senno di poi, il primo segnale arriva dopo una decina minuti.Il Como viene via sull'out destro, Nico Paz, al limite dell'area bianconera, è bravo a lavorare il pallone rasoterra, e con delicatezza mira l'angolino alla destra di Di Gregorio. La palla parte felpata, a giro, e passa in mezzo a una selva di gambe: per questo il colpo di reni di Di Gregorio, che in tuffo ci mette la mano, è davvero eccezionale, per tempismo, tecnica e allungo.

Un intervento che evita al Como di portarsi avanti. Saranno sei le conclusioni in porta del Como, cinque delle quali bloccate. E almeno tre le parate degne di nota di Michele: oltre a quella di cui stiamo parlando, l'intervento su Da Cunha al 23' e quello di piede, ancora su Paz, dopo 2 minuti nella ripresa.