Juve, arriva Di Gregorio: le ultime su Szczesny e Perin

La stagione è finita, ma Michelenon è in vacanza. Come ha confermato a Sportitalia il suo agente Alberto Belloni , il portiere delè al lavoro in palestra per sistemare un fastidio al costato, di cui vuole liberarsi il prima possibile per poi concentrarsi sulla prossima stagione, che sarà alla. Una testimonianza concreta di, tutte qualità che, insieme a quelle tecniche, hanno stregato i bianconeri, convincendoli a investire su di lui circa 20 milioni di euro.L'affare per l'estremo difensore, appena eletto il migliore della Serie A 2023-24 dopo un percorso professionale in continuo crescendo, è ormai definito, manca solo l'ufficialità che arriverà a breve. Con Di Gregorio in rosa, però, la Juve dovrà stabilire come muoversi con Wojcieche Mattia, in quanto la squadra dei portieri andrà necessariamente scremata: il polacco ha rifiutato la spalmatura dell'ingaggio che avrebbe favorito il rinnovo di contratto, ma vorrebbe comunque chiudere la sua carriera a Torino, mentre l'azzurro ha qualche pretendente e potrebbe decidere di cambiare aria per avere finalmente un ruolo da protagonista. Di Gregorio, intanto, ha convinto la Juve a puntare su di lui. Con il lavoro e la professionalità.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.